Хавбек "Ростова" Ионов близок к переходу в "Краснодар"
Хавбек "Ростова" Алексей Ионов может продолжить карьеру в "Краснодаре". Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.
По данным источника, переговоры между клубами активно ведутся. Ожидается, что о завершении сделки будет объявлено в скором времени. Однако "Ростову" необходимо найти игрока на замену Ионова.
В текущем розыгрыше чемпионата России 31-летний футболист принял участие в 9 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
А еще: Норманн не исключает своего ухода из "Ростова" в январе| http://soccernews.ru
главное
-
Уругвай проиграл сборной Эквадора, Чили и Колумбия сыграли вничью в квалификации ЧМ-2022
-
Суарес обошел Роналдо и Месси и стал лучшим бомбардиром южноамериканских сборных в официальных матчах
-
Венделл прилетел в Санкт-Петербург
-
Главные новости дня: 13 октября
-
Аргентина обыграла Боливию в квалификации ЧМ-2022
Лента новостей
-
Состав "Сочи" пополнил хорватский нападающий Марко Дуганджич
-
"Зенит" опубликовал первое фото Венделла с Семаком
-
"Отменная победа". Месси высказался о матче Аргентины с командой Боливии
-
Соболев рассказал о настроении форварда Александра Кокорина
-
Ему выдавали авансы и пророчили звание "нового Пеле": знаменитый бразилец Робиньо собирается на футбольную пенсию
-
Хавбек "Ростова" Ионов близок к переходу в "Краснодар"
-
Мартинес прокомментировал победу Аргентины над Боливией в матче отбора на ЧМ-2022
-
"Енисей" в скором времени примет решение по главному тренеру
-
Сборная Бразилии выиграла у Перу, Парагвай одолел команду Венесуэлы в квалификации ЧМ-2022
-
Уругвай проиграл сборной Эквадора, Чили и Колумбия сыграли вничью в квалификации ЧМ-2022
-
Семак - о выходе молодежки на Евро: "Наши ребята будут лучше видеть и понимать, на каком уровне находятся"
-
Луис Энрике вступился за голкипера сборной Испании Де Хеа после неудачи в матче с Украиной
-
Защитник "Динамо" Скопинцев рассказал, кто из тренеров ему больше всего запомнился
-
Балотелли сообщил, что в ближайшее время найдет себе новую команду
-
Мутко выразил удивление тем, что сборная России поздно начинает домашние игры
-
Суарес обошел Роналдо и Месси и стал лучшим бомбардиром южноамериканских сборных в официальных матчах
-
Кросс высказался об игре сборной Германии против Швейцарии
-
Венделл прилетел в Санкт-Петербург
-
Главный тренер сборной Хорватии рассказал об ожиданиях от матча с Францией
-
Евсеев высказался о трансфере Фомина из "Уфы" в "Динамо"