Хавбек "Ростова" Ионов близок к переходу в "Краснодар"

Хавбек "Ростова" Алексей Ионов может продолжить карьеру в "Краснодаре". Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

По данным источника, переговоры между клубами активно ведутся. Ожидается, что о завершении сделки будет объявлено в скором времени. Однако "Ростову" необходимо найти игрока на замену Ионова.

В текущем розыгрыше чемпионата России 31-летний футболист принял участие в 9 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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