Хавбек "Ростова" мечтает вернуться в "Спартак"



Полузащитник "Ростова" и молодежной сборной России Кирилл Фольмер заявил, что он мечтает вернуться в московский "Спартак".

"Не знаю, как все сложится. Те восемь лет в "Спартаке" - неотъемлемая часть моей жизни. Я благодарен "Спартаку", люблю его всем сердцем. Если позовут обратно, то готов", - приводит слова Фольмера Sport24.

21-летний Фольмер является воспитанником "Спартака". В 2019 году он покинул московский клуб и перешел в "Уфу". С 2021 года хавбек выступает за "Ростов". В нынешнем сезоне он провел девять матчей и отдал один голевой пас.

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