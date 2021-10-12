Хавбек "Ростова" мечтает вернуться в "Спартак"
Полузащитник "Ростова" и молодежной сборной России Кирилл Фольмер заявил, что он мечтает вернуться в московский "Спартак".
"Не знаю, как все сложится. Те восемь лет в "Спартаке" - неотъемлемая часть моей жизни. Я благодарен "Спартаку", люблю его всем сердцем. Если позовут обратно, то готов", - приводит слова Фольмера Sport24.
21-летний Фольмер является воспитанником "Спартака". В 2019 году он покинул московский клуб и перешел в "Уфу". С 2021 года хавбек выступает за "Ростов". В нынешнем сезоне он провел девять матчей и отдал один голевой пас.
Не пропустите: Пять игроков "Спартака" восстановились после травм. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" и "Интер" поборются за лидера "Наполи"
-
Экс-игрок ПСЖ Ротен назвал игрока, который должен получить "Золотой мяч"
-
"Ньюкасл" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны" и ПСЖ
-
Сутормин высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022
-
Никите Симоняну исполнилось 95 лет
-
Хавбек "Ростова" мечтает вернуться в "Спартак"
-
Карпин рассказал, как мотивировал игроков сборной России забить Словении с углового
-
Мостовой отреагировал на победу сборной России над Словенией
-
Карпин рассказал, что будет делать после двух побед сборной России
-
Экс-жена первого мужа Мамаевой высказалась об Алане
-
Сборная России показала яркое видео из раздевалки после победы над Словенией
-
"Реал" нацелился на таланта из сборной Франции
-
Тренер сборной Словении оценил игру России без Дзюбы
-
"Челси" может перехватить трансферную цель "Ювентуса"
-
Червиченко высказался о победе России на Словенией в квалификации ЧМ-2022
-
"Ювентус" нацелился на одного из лидеров "Манчестер Сити"
-
Телеведущий Соловьев ярко отреагировал на победу сборной России на Словенией
-
Главные новости дня: 11 октября
-
Контракт с Карпиным будет гарантированно продлен
-
Карпин рассказал, что помогло хорошо сыграть против Словении