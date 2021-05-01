Хавбек "Ростова" Норманн намекнул на расставание с российской моделью

Фото инстаграм Матиаса Норманна

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн, вероятно, прекратил отношения с российской фитнес-моделью Виолеттой Грачевой.

"Моё семейное положение? Свободен", - написал норвежец в сторис своего инстаграма, отвечая на вопросы подписчиков.

В текущем сезоне 24-летний Норманн сыграл за "Ростов" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Бывший футболист "Ростова" обвинен в подделке документов. | http://soccernews.ru