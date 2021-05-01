Хавбек "Ростова" Норманн намекнул на расставание с российской моделью

Теги ростовматиас норманн

Хавбек "Ростова" Норманн намекнул на расставание с российской моделью

Фото инстаграм Матиаса Норманна

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн, вероятно, прекратил отношения с российской фитнес-моделью Виолеттой Грачевой.

"Моё семейное положение? Свободен", - написал норвежец в сторис своего инстаграма, отвечая на вопросы подписчиков.

В текущем сезоне 24-летний Норманн сыграл за "Ростов" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Бывший футболист "Ростова" обвинен в подделке документов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" и "Милан" без ЛЧ, ПСЖ может не стать чемпионом, в Испании - битва до последнего тура: прогнозируем конец сезона в ТОП-лигах

"Ливерпуль" и "Милан" без ЛЧ, ПСЖ может не стать чемпионом, в Испании - битва до последнего тура: прогнозируем конец сезона в ТОП-лигах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов