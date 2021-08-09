Хавбек "Ростова" Норманн рассказал о работе с Юрием Сёминым
Фото инстаграм Матиаса Норманна
Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн поделился впечатлениями от работы под руководством нового наставника команды Юрия Сёмина.
"Очень хорошие впечатления от работы с Сёминым. Прошла неделя, строим новые взаимоотношения. Мы работаем, верим в успех. Нужна командная химия, новые лидеры", - сказал Норманн.
"Ростов" объявил о назначении Сёмина 4 августа. 74-летний специалист сменил Валерия Карпина.
В дебютном матче нового тренера "жёлто-синие" сыграли вничью с "Химками" со счётом 1:1.
Не пропустите: Семин прокомментировал ничью с "Химками". | http://soccernews.ru
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