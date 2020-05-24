Хавбек "Ростова" Норманн сменил имидж

Хавбек "Ростова" Матиас Норманн сменил имидж. Об этом сообщается в твиттере ростовского клуба.

23-летний норвежец покрасил волосы в белый цвет.

"Узнали красавца-блондина? Новый образ Матиаса Норманна", - написала пресс-служба желто-синих.

Узнали красавца-блондина?



Новый образ Матиаса Норманна #МыРостов pic.twitter.com/hZPRZwgkl6 — Football Club Rostov (@rostovfc) May 24, 2020

В текущем сезоне Норманн провел 19 матчей за "Ростов", отметившись голом и сделав 4 ассиста.

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