Хавбек "Ростова" Норманн сравнил Карпина и Сульшера

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн поделился мнением о наставнике своей команды Валерие Карпине и главном тренере "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннаре Сульшере.

"В чём разница между ними? В том, что Валерий лучше, ха-ха. Похожи же они в том, что у обоих сильный характер. Мне нравится, как они оба злятся. Как ведут себя, когда всё хорошо, и как - когда всё не очень здорово", - сказал норвежец.

Норманн играет под руководством Карпина с января 2019 года, а с Сульшером знаком по совместной работе в "Молде".

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