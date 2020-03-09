Хавбек "Ростова" Попов поделился эмоциями от победы над ЦСКА

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Хавбек "Ростова" Попов поделился эмоциями от победы над ЦСКА

Хавбек "Ростова" Ивелин Попов высказался о победном матче 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:2).

В этой встрече футболист забил гол, реализовав пенальти.

"В целом "Ростов" провел неплохой матч. Но за долю секунды потеряли концентрацию и могли сыграть 3:3, когда ЦСКА получил пенальти. Было бы печально: на два игрока меньше, и так закончить… Но меня не удивило, что соперник так бежал. Они катали мяч, здорово моменты создавали. А когда отыграли один мяч, побежали еще мощнее - это психология", - сказал Игнатов.

Благодаря этой победе "Ростов" поднялся на 2 место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков.

А еще: "Ростов" обыграл ЦСКА в матче РПЛ. Команды забили 5 голов на двоих| http://soccernews.ru
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