Хавбек "Ростова" Попов вылечился от коронавируса

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов сообщил о своём выздоровлении от коронавирусной инфекции.

"Сдал второй тест, он отрицательный. По остальным ребятам информацией не владею. Что дальше? Надо сдать третий тест. Если он будет отрицательный, то можно будет тренироваться на поле. Пока я сижу на самоизоляции и не знаю, когда это будет. Это решает не клуб, а Роспотребнадзор, они сами приезжают. Вообще ко мне каждый день из поликлиники приходят люди, узнают, как дела. У меня нет симптомов. Ежедневно меряю себе температуру. Женщины, которые приезжали из поликлиники, сами удивляются: у меня всё в норме - и давление, и анализы", - цитирует болгарина "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, что на этой неделе стало известно о заражении ещё шести футболистов "Ростова" коронавирусом. Из-за этого на матч с "Сочи" поедет юношеская команда.

32-летний Попов в текущем сезоне забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 25 матчах.

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