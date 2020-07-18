Хавбек "Ростова" решил выступать за сборную Армении

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян отказался от выступлений за сборную России.

По информации Sport24, хавбек "жёлто-синих" решил принять приглашение национальной команды Армении - страны, в которой он родился.

Сообщается, что главный тренер ростовчан Валерий Карпин одобрил выбор 28-летнего футболиста.

Напомним, что Байрамян в своё время выступал за молодёжную сборную России, но вызова в главную команду так и не дождался.

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