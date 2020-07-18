Хавбек "Ростова" решил выступать за сборную Армении

Теги ростовроссияарменияхорен байрамянвалерий карпин

Хавбек "Ростова" решил выступать за сборную Армении

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян отказался от выступлений за сборную России.

По информации Sport24, хавбек "жёлто-синих" решил принять приглашение национальной команды Армении - страны, в которой он родился.

Сообщается, что главный тренер ростовчан Валерий Карпин одобрил выбор 28-летнего футболиста.

Напомним, что Байрамян в своё время выступал за молодёжную сборную России, но вызова в главную команду так и не дождался.

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