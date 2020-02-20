Хавбек "Ротора" Евсеев выведен из состава команды

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Хавбек "Ротора" Евсеев выведен из состава команды

Хавбек "Ротора" Алексей Евсеев выведен из состава команды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

На данный момент команда проводит третий сбор на Кипре, участвуя в Кубке ФНЛ.

Евсеев - воспитанник "Зенита". Сейчас игрок занимается под руководством тренера по физподготовке. Пока неизвестно, куда отправится 25-летний полузащитник.

Евсеев ранее выступал за "Зенит-2", "Урал" и "Химки".

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