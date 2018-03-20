Хавбек "Рубина" Ахметов покинул клуб и стал свободным агентом



"Рубин" расстался с полузащитником Ильзатом Ахметовым, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист отказался подписывать контракт с клубом, который сменил форму собственности. Таким образом хавбек стал свободным агентом и сможет летом перейти в другой клуб бесплатно.

Интерес к нему проявляют ЦСКА и "Краснодар".

В этом сезоне 20-летний Ахметов провел за "Рубин" 4 матча.

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