Хавбек "Рубина" Ахметов покинул клуб и стал свободным агентом

Теги рубинильзат ахметов

Хавбек "Рубина" Ахметов покинул клуб и стал свободным агентом
"Рубин" расстался с полузащитником Ильзатом Ахметовым, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист отказался подписывать контракт с клубом, который сменил форму собственности. Таким образом хавбек стал свободным агентом и сможет летом перейти в другой клуб бесплатно.

Интерес к нему проявляют ЦСКА и "Краснодар". 

В этом сезоне 20-летний Ахметов провел за "Рубин" 4 матча.

Не пропустите: "Зенит" интересуется молодым хавбеком "Рубина". | http://soccernews.ru

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