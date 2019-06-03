Хавбек "Рубина" Камболов подарил своей сестре машину за 63 тысячи долларов (видео)

Теги руслан камболоврубин

Хавбек "Рубина" Камболов подарил своей сестре машину за 63 тысячи долларов (видео)

Игрок "Рубина" Руслан Камболов купил для своей сестры автомобиль Porshe за 63 тысячи долларов в подарок на день рождения.

"Мадина, привет. Это тебе подарок от меня, езди на здоровье. Чтобы эта машина принесла тебе удачи, счастья. Ты пока ещё не догадываешься, какой сюрприз тебя ждёт. Я тебя очень сильно люблю", - сказал футболист в сторис. 

29-летний Камболов - воспитанник "Локомотива". В "Рубин" он перешёл в январе 2014 года. В минувшем сезоне он участвовал в 27 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до 2020 года.

А еще: Экс-тренер "Рубина" Грасиа может возглавить "Челси"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Катар примет клубные чемпионаты мира в 2019 и 2020 году

Катар примет клубные чемпионаты мира в 2019 и 2020 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов