Хавбек "Рубина" Камболов подарил своей сестре машину за 63 тысячи долларов (видео)

Игрок "Рубина" Руслан Камболов купил для своей сестры автомобиль Porshe за 63 тысячи долларов в подарок на день рождения.

"Мадина, привет. Это тебе подарок от меня, езди на здоровье. Чтобы эта машина принесла тебе удачи, счастья. Ты пока ещё не догадываешься, какой сюрприз тебя ждёт. Я тебя очень сильно люблю", - сказал футболист в сторис.

29-летний Камболов - воспитанник "Локомотива". В "Рубин" он перешёл в январе 2014 года. В минувшем сезоне он участвовал в 27 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до 2020 года.

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