Хавбек "Рубина" Лестьенн: "Решение о моем будущем будет принято в течение двух-трех недель"



Бельгийский полузащитник "Рубина" Максим Лестьенн заявил, что он пока не знает, в каком клубе продолжит карьеру.

"Трабзонспор" - один из многих клубов, которые проявляют ко мне интерес. Возвращение в Бельгию? Я ничего не исключаю. Решение о моем будущем будет принято в течение двух-трех недель", - цитирует Лестьенна журналист Сьен Клас.

В этом сезоне 25-летний Лестьенн провел за "Рубин" 12 матчей и забил 3 гола.

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