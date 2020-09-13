Хавбек "Рубина" Макаров прокомментировал победу над "Динамо"

Хавбек "Рубина" Денис Макаров высказался о победе над "Динамо" (1:0) в 7-м туре Тинькофф-РПЛ.

Футболист забил победный гол в этой встрече.

"Первый раз получил награду. Очень приятно, к тому же еще команда победила, приятно вдвойне. Спасибо команде.

Была нормальная игра, что "Динамо" хотело забить, что мы хотели дожать. Случилось то, что случилось, мы выиграли закономерно", - сказал Макаров.

В следующем туре "Рубин" сыграет со "Спартаком". Встреча состоится 20 сентября.

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