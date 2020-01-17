Хавбек "Рубина" Макаров: "Слуцкий был чуть убедительнее, чем Гончаренко"
Полузащитник "Рубина" Денис Макаров рассказал, что мог перейти в московский ЦСКА. Об этом сообщает "Чемпионат".
По словам футболиста главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий был убедительнее наставника "армейцев" Виктора Гончаренко.
"Что касается того, что говорили Слуцкий и Гончаренко, то никто из них не гарантировал, что я буду постоянно играть. Оба сказали, что у меня будет шанс себя проявить. Я выбрал казанский клуб из-за Слуцкого и Веретенникова. Было желание поработать с ними. Гончаренко тоже хороший тренер, который работает в хорошем клубе. Мы с ним очень позитивно поговорили, но Слуцкий был чуть убедительнее", - сказал Макаров.
Напомним, что "Рубин" купил Макарова у "Нефтехимика" за 300 тысяч евро и заключил с ним контракт до лета 2023 года.
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