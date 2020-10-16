Хавбек "Рубина" Могилевец выбирает между двумя клубами РПЛ

Хавбек "Рубина" Павел Могилевец близок к уходу из клуба.

Как сообщает Sport24, 27-летний игрок продолжит карьеру в "Роторе" или "Химках". На данный момент футболист склоняется к переходу в подмосковный клуб.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца текущего года. Его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

В текущем сезоне Могилевец появился на поле только в одной игре.

Читайте также: "Рубин" отказался продавать Уремовича в ЦСКА за 7-8 млн евро. | http://soccernews.ru