Хавбек "Рубина" ногой забросил конфету в стакан, управляя собой джойстиком

Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия креативно проводит время во время вынужденного карантина, который был введен из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.

Футболист ногой забросил конфету в стакан, в шутку управляя собой при помощи джойстика.

"Правда или вымысел?" - написал хавбек на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне 19-летний Кварацхелия провел за "Рубин" 20 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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