Хавбек "Рубина" перебрался в Ла Лигу

Вингер казанского "Рубина" Саму Гарсия вернулся в испанскую Ла Лигу, где он будет выступать за "Леванте", информирует официальный сайт двукратного чемпиона России.

"Благодарим футболиста за время, проведённое в нашем клубе, желаем успехов в дальнейшей карьере", - сказано в заявлении клуба.

Всего в составе "Рубина" Гарсия отметился одним забитым мячом в 15 матчах.

Напомним, Сесар Навас возвращается в "Рубин". | soccernews.ru