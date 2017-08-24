Хавбек "Рубина" перебрался в Ла Лигу

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Хавбек "Рубина" перебрался в Ла ЛигуВингер казанского "Рубина" Саму Гарсия вернулся в испанскую Ла Лигу, где он будет выступать за "Леванте", информирует официальный сайт двукратного чемпиона России.

"Благодарим футболиста за время, проведённое в нашем клубе, желаем успехов в дальнейшей карьере", - сказано в заявлении клуба.

Всего в составе "Рубина" Гарсия отметился одним забитым мячом в 15 матчах.

Напомним, Сесар Навас возвращается в "Рубин". | soccernews.ru

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