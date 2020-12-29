Хавбек "Рубина" признан лучшим футболистом Грузии в 2020 году



Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии в 2020 году, сообщает пресс-служба казанского клуба в Twitter.

Футболист получил награду Федерации футбола Грузии.

В нынешнем сезоне 19-летний Кварацхелия провел за "Рубин" 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. С 2019 года Кварацхелия вызывается в сборную Грузии. За национальную команду он провел пять матчей и забил один гол.

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