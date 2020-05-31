Хавбек "Рубина" Тарасов отправился из Казани в Москву на машине к жене и детям

Хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов отправился в Москву из Казани на автомобиле. В столице у футболиста жена Анастасия и двое детей.

"Казань - Москва. Отработал свой цикл. Один день выходной. Поехал на своей машине домой, к девочкам. Соскучился", - написал Тарасов в инстаграме.

Ранее сообщалось, что полузащитник приступил к тренировкам после восстановления из-за перелома.

Напомним, что Тарасов пока не дебютировал за "Рубин" в официальных матчах. До переезда в Казань он 9 лет выступал за "Локомотив".

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