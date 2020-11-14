Хавбек "Рубина" заразился коронавирусом

Казанский "Рубин" теряет полузащитника Хван Ин Бома, у которого выявлена коронавирусная инфекция.

24-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Южной Кореи.

Помимо него болезнь обнаружена ещё у троих игроков и одного члена персонала.

Сейчас корейская сборная готовится к товарищеским матчам с Мексикой (14 ноября) и Катаром (17 ноября).

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