Хавбек "Сампдории" близок к переходу в "Спартак"
Полузащитник итальянской "Сампдории" Рикардо Альварес близок к переходу в московский "Спартак", информирует Primocanale.
По сведениям источника, сделка по переходу 29-летнего хавбека может быть закрыта уже сегодня. Сам аргентинец уже заявил о готовности перебраться в стан "красно-белых", а его агент ранее уже провел переговоры с чемпионом России.
В нынешнем сезоне Альварес забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за "Сампдорию".
Напомним, "Спартак" уже достиг договоренности по своему первому зимнему трансферу. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Попытка номер пять: "Арсенал" и "Челси" разыграют путевку в финал Кубка Лиги
-
Два сценария игры команды Гаритано: "Леганес" едет в гости к мадридскому "Реалу"
-
"Севилья" обыграла "Атлетико" и вышла в полуфинал Кубка Испании
-
"Манчестер Сити" повторно вырывает победу над "Бристолем" и выходит в финал Кубка Лиги
-
Итоги 20 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Лента новостей
-
Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"
-
Попытка номер пять: "Арсенал" и "Челси" разыграют путевку в финал Кубка Лиги
-
Два сценария игры команды Гаритано: "Леганес" едет в гости к мадридскому "Реалу"
-
"Севилья" вышла в полуфинал Кубка Испании в седьмой раз за последние 11 лет
-
"Эпиналь" - "Марсель" - 0:2 (обзор)
-
"Севилья" – "Атлетико" - 3:1 (обзор)
-
"Севилья" обыграла "Атлетико" и вышла в полуфинал Кубка Испании
-
"Марсель" вышел в 1/8 финала Кубка Франции
-
"Бристоль Сити" – "Манчестер Сити" – 2:3 (обзор)
-
Франция отказалась от использования системы определения гола
-
Лихтштайнер заменил Хеведеса в заявке "Ювентуса" на Лигу Чемпионов
-
Шюррле может перейти в "Вест Бромвич"
-
"Манчестер Сити" повторно вырывает победу над "Бристолем" и выходит в финал Кубка Лиги
-
Роналдо: "Габриэл Жезус надолго станет "девяткой" в сборной Бразилии"
-
Сборная Ирландии продлила контракт с главным тренером
-
Санья может стать игроком аутсайдера Серии А
-
Агуэро вошел в пятерку лучших бомбардиров Гвардиолы
-
Де Брюйне отдал 14-й голевой пас в сезоне - больше всех в АПЛ
-
"Атлетико" пропустил самый быстрый гол под руководством Симеоне
-
Сане отметился шестью результативными действиями в последних шести матчах
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|21
|54
|2
|Ювентус
|21
|53
|3
|Лацио
|20
|43
|4
|Интер Милан
|21
|43
|5
|Рома
|20
|40
|6
|Сампдория
|20
|33
|7
|Милан
|21
|31
|8
|Аталанта
|21
|30
|9
|Удинезе
|20
|29
|10
|Торино
|21
|29
|11
|Фиорентина
|21
|28
|12
|Болонья
|21
|27
|13
|Кьево
|21
|22
|14
|Сассуоло
|21
|22
|15
|Дженоа
|21
|21
|16
|Кальяри
|21
|20
|17
|Кротоне
|21
|18
|18
|СПАЛ
|21
|16
|19
|Хеллас Верона
|21
|13
|20
|Беневенто
|21
|7