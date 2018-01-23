Хавбек "Сампдории" близок к переходу в "Спартак"

Полузащитник итальянской "Сампдории" Рикардо Альварес близок к переходу в московский "Спартак", информирует Primocanale.

По сведениям источника, сделка по переходу 29-летнего хавбека может быть закрыта уже сегодня. Сам аргентинец уже заявил о готовности перебраться в стан "красно-белых", а его агент ранее уже провел переговоры с чемпионом России.

В нынешнем сезоне Альварес забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за "Сампдорию".

Напомним, "Спартак" уже достиг договоренности по своему первому зимнему трансферу. | soccernews.ru