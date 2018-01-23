Хавбек "Сампдории" близок к переходу в "Спартак"

Теги сампдорияспартак москварикардо альварес

Хавбек "Сампдории" близок к переходу в "Спартак"Полузащитник итальянской "Сампдории" Рикардо Альварес близок к переходу в московский "Спартак", информирует Primocanale.

По сведениям источника, сделка по переходу 29-летнего хавбека может быть закрыта уже сегодня. Сам аргентинец уже заявил о готовности перебраться в стан "красно-белых", а его агент ранее уже провел переговоры с чемпионом России.

В нынешнем сезоне Альварес забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за "Сампдорию".

Напомним, "Спартак" уже достиг договоренности по своему первому зимнему трансферу. | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Сомневаюсь. Судя по статистике резервист, да еще и старый, потом уже не продашь.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 21 54
2 Ювентус 21 53
3 Лацио 20 43
4 Интер Милан 21 43
5 Рома 20 40
6 Сампдория 20 33
7 Милан 21 31
8 Аталанта 21 30
9 Удинезе 20 29
10 Торино 21 29
11 Фиорентина 21 28
12 Болонья 21 27
13 Кьево 21 22
14 Сассуоло 21 22
15 Дженоа 21 21
16 Кальяри 21 20
17 Кротоне 21 18
18 СПАЛ 21 16
19 Хеллас Верона 21 13
20 Беневенто 21 7
Полная таблица

топ-5 тегов