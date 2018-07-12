Хавбек сборной Англии гордится выступлением команды на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Англии Киран Триппьер оценил выступление команды на Чемпионате Мира-2018.

"Вчера вечером нам было очень больно и это ощущение долго не проходило. Но сейчас я думаю, что сборная Англии может собой. Благодарю всех фанатов за поддержку", написал Триппьер в Twitter.

Напомним, что Англия проиграла Хорватии (1:2) в 1/2 финала ЧМ-2018 и теперь сыграет в матче за третье место с Бельгией. Поединок состоится 14 июля в 17:00.

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