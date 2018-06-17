Хавбек сборной Англии покинул расположение команды

Хавбек сборной Англии Фабиан Делф был вынужден покинуть Россию.

Игрок отправился в Англию, чтобы поприсутствовать при рождении ребенка.

"Тренер хорошо понимает мою ситуацию. Он работал со сборной, когда узнал, что его жена рожает. Он сел в самолет и успел за десять минут до рождения. Надеюсь, что смогу сделать то же самое" - приводит слова Делфа Lequipe.

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