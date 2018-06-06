Хавбек сборной Англии рассказал о целях команды на ЧМ-2018

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Хавбек сборной Англии рассказал о целях команды на ЧМ-2018
Полузащитник сборной Англии Деле Алли заявил, что его команда собирается стать победителем Чемпионата Мира-2018.

"Мы поедем в Россию, чтобы стать чемпионами. Мы не думаем о меньшем. Если мы останется вторыми, то будем разочарованы. Мы не намерены играть только ради участия. Если мы покажем свой максимум, то все возможно", - приводит слова Алли Sky Sports.

Напомним, что на ЧМ-2018 Англия сыграет в одной группе с командами Бельгии, Туниса и Панамы.

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