Хавбек сборной Аргентины Де Пауль ярко высказался о Месси

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Хавбек сборной Аргентины Де Пауль ярко высказался о Месси

Хавбек "Удинезе" и сборной Аргентины Родриго де Пауль высказался по поводу капитана национальной команды и "Барселоны" Лионеля Месси.

"На Месси всегда смотришь как на пример. Но когда делишь с ним раздевалку, понимаешь, что Лео настолько прост, что вместо того, чтобы говорить ему свои мысли о нем, больше хочется спросить его о детях или напомнить о тех временах, когда он громил тебя в матче "Валенсия" - "Барселона", - цитирует Пауля Marca.

Футболист играл в составе "Валенсии" с 2014 по 2016 год.

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