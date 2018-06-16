Хавбек сборной Австралии: "Мы знаем, что французы очень талантливы"

Полузащитник сборной Австралии Марк Миллигэн рассказал о настрое команды на матч группового этапа Чемпионата Иира с командой Франции.

Игра пройдет сегодня, 16 июня.

"Мы знаем, что французы очень талантливы. Но мы будем с ними сражаться.

Попасть в состав на Чемпионат Мира всегда было нелегко, я всегда бился за это место. Неважно, кто главный тренер команды, моя задача не меняется: тяжелейшая работа ради попадания в команду", - сказал он.

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