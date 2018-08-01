Хавбек сборной Бельгии прокомментировал переход Головина в "Монако"

Теги мусса дембелеалександр головинмонако

Хавбек сборной Бельгии прокомментировал переход Головина в "Монако"Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" и сборной Бельгии Мусса Дембеле прокомментировал переход своего коллеги по амплуа Александра Головина из московского ЦСКА в "Монако".

"Неплохой выбор. Думаю, "Монако" - хороший шанс для Головина заиграть на новом уровне. Никогда не угадаешь, как сложится карьера. В таких больших клубах сложно быть на поле на протяжении всего сезона, особенно молодому игроку. Таким образом, очень мудро выбирать клуб, в котором есть больше возможностей играть, набираться опыта.

"Монако" - команда, в которой ты играешь два или три, в крайнем случае четыре года, а затем переходишь в крупный клуб. Головину - 22 года: Это очень молодой возраст. Думаю, его выбор - правильный", - цитируют 31-летнего хавбека Известия.

Напомним, Головин не сыграет в матче за Суперкубок Франции против ПСЖ. | soccernews.ru

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