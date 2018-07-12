Хавбек сборной Бельгии рассказал о настроение команды на матч за третье место ЧМ-2018

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс заявил, что его команда будет стремиться к победе над Англией в матче за третье место Чемпионата Мира-2018.

"Матч за третье место будет для нас делом чести. "Конечно, мы расстроены, что уступили в полуфинале, ведь все решил один гол. Я не хочу сейчас оценивать для себя этот турнир, но после длинного сезона чувствую себя хорошо. И думаю, мы провели хорошо этот Чемпионат Мира. Мы настроены бороться за победу в субботней встрече", - приводят слова Тилеманса российские СМИ.

Напомним, что матч Бельгия - Англия состоится 14 июля и начнется в 17:00 мск.

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