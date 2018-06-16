Хавбек сборной Дании выбыл до конца ЧМ-2018

Полузащитник сборной Дании Вильям Квист выбыл до конца Чемпионата Мира 2018 года.

"Квист на турнире больше не сыграет" - сказал главный тренер датчан Оге Харейде.

Напомним, что 33-летний хавбек травмировал ребра в результате столкновения с нападающим сборной Перу Джефферсоном Фарфаном. | http://soccernews.ru