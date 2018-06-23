Хавбек сборной Германии получил травму носа

Полузащитник сборной Германии Себастьян Руди травмировался в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Швеции.

28-летний футболист получил удар бутсой в нос от Олы Тойвонена. Кровотечение медикам оперативно остановить не удалось, поэтому хавбек был заменён на Илкая Гюндогана.

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