Хавбек сборной Ирландии Браун заразился коронавирусом. Он отыграл полный матч с Англией
Зафиксирован очередной случай, когда футболист узнал об инфицировании COVID-19, приняв перед этим участие в матче.
По информации ESPN, полузащитник "Престона" и сборной Ирландии Алан Браун сдал положительный тест на коронавирус.
В четверг вечером хавбек провёл все 90 минут в товарищеской встрече с Англией.
Заразился ли кто-то ещё от Брауна, пока неизвестно.
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