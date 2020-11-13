Хавбек сборной Ирландии Браун заразился коронавирусом. Он отыграл полный матч с Англией

Зафиксирован очередной случай, когда футболист узнал об инфицировании COVID-19, приняв перед этим участие в матче.

По информации ESPN, полузащитник "Престона" и сборной Ирландии Алан Браун сдал положительный тест на коронавирус.

В четверг вечером хавбек провёл все 90 минут в товарищеской встрече с Англией.

Заразился ли кто-то ещё от Брауна, пока неизвестно.

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