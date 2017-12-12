Хавбек сборной Колумбии дисквалифицирован на пять матчей за расизм, но сможет сыграть на ЧМ-2018
Полузащитник сборной Колумбии Эдвин Кардона дисквалифицирован на пять матчей за расизм, сообщает официальный сайт ФИФА.
Футболист наказан за расистский жест в товарищеском матче против Южной Кореи. Кроме дисквалификации хавбек оштрафован на 17 тысяч евро.
Фото: Расизм от колумбийца.
Впрочем Кардона может отбыть наказание в товарищеских встречах. Таким образом у него есть шанс сыграть на Чемпионате Мира-2018.
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