Хавбек сборной Марокко Зиех ответил Ван Бастену

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Хавбек сборной Марокко Зиех ответил Ван БастенуПолузащитник амстердамского "Аякса" и сборной Марокко Хаким Зиех ответил бывшему помощнику главного тренера национальной команды Нидерландов Марко Ван Бастену, который назвал 24-летнего хавбека глупцом, когда тот отказался выступать за "оранжевых" в пользу своей исторической родины.

Теперь же, когда "атласские львы" добыли путевку на Чемпионат Мира в Россию, а "летучие голландцы" на турнир квалифицироваться не смогли, Зиех дал достойный ответ именитому в прошлом футболисту.

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