Хавбек сборной Мексики Фабиан получил травму

Наставник сборной Мексики Хуан Карлос Осорио заявил, что хавбек Марко Фабиан получил травму.

"Да, у него повреждение глаза. Надеюсь, что оно несерьезное, а федерация сделает все, чтобы помочь ему" - приводят слова Осорио российские СМИ.

На Кубке Конфедераций Фабиан сыграл два матча, в которых забил один гол и отдал одни ассист.

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