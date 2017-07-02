Хавбек сборной Мексики Фабиан получил травму

Теги мексика

Хавбек сборной Мексики Фабиан получил травму

Наставник сборной Мексики Хуан Карлос Осорио заявил, что хавбек Марко Фабиан получил травму.

"Да, у него повреждение глаза. Надеюсь, что оно несерьезное, а федерация сделает все, чтобы помочь ему" - приводят слова Осорио российские СМИ.

На Кубке Конфедераций Фабиан сыграл два матча, в которых забил один гол и отдал одни ассист.

Читайте также: За "бронзой" без Криштиану: Португалия и Мексика разыграют призовое место Кубка Конфедераций. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Португалия 3 7
2 Мексика 3 7
3 Россия 3 3
4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Германия 3 7
2 Чили 3 5
3 Австралия 3 2
4 Камерун 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов