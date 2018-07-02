Хавбек сборной Мексики рассказал об эпизоде с симуляцией Неймара

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Хавбек сборной Мексики рассказал об эпизоде с симуляцией Неймара
Полузащитник сборной Мексики Мигель Лайюн рассказал о том, что произошло между ним и бразильским нападающий Неймаром, который в диких конвульсиях катался по газону.

"Неймар большую часть матча проводит на газоне и непросто, когда все это позволяется. Я не наступал на него специально. Судья подтвердил, что это было ненамеренно", – приводят слова Лайюна российские СМИ.

Не пропустите: Неймар отличился нелепой симуляцией в матче с Мексикой. | http://soccernews.ru

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