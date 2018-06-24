Хавбек сборной Мексики заявил об амбициях выиграть ЧМ-2018

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо заявил об амбициях выиграть Чемпионат Мира 2018 года.

"Нам надо быть реалистами. Однако задача нашей сборной не только в сегодняшнем дне, мы побеждаем для будущего. Мы хотим победить в этом Чемпионате Мира. Мы улучшили свои возможности этими двумя победами" - сказал Гуардадо.

Напомним, что сборная Мексики стартовала на ЧМ-2018 победами над Германией и Южной Кореей.

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