Хавбек сборной Нидерландов потребовал продать его в "Спартак"



Полузащитник АЗ Гус Тил хочет перейти в "Спартак", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист поставил ультиматум руководству голландского клуба, потребовав завершить его трансфер в российский клуб. Тил уже согласовал условия личного контракта с московским клубом. Впрочем, "Спартак" еще не договорился с агентом голландца, а также АЗ. Ранее сообщалось, что "красно-белые" готовы заплатить за него около 10 миллионов евро.

21-летний Тил является воспитанником АЗ. Всего он провел за алкмарский клуб 95 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с АЗ действует до лета 2023 года.

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