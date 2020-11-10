Хавбек сборной Нидерландов Тонни де Вильена заразился коронавирусом

Теги тонни триндаде де вильенакраснодар

Хавбек сборной Нидерландов Тонни де Вильена заразился коронавирусом

Хавбек "Краснодара" и сборной Нидерландов Тонни де Вильена сдал положительный тест на Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Футболист покинул тренировочный лагерь сборной Нидерландой и не поможет команде в ближайших матчах. Отмечаемся, что у футболиста нет симптомов, он чувствует себя хорошо.

В составе "Краснодара" Де Вильена выступает за "Краснодар" с 2019 года. Хавбек защищает цвета сборной Нидерландов с 2016 года.

А еще: Председатель Футбольной ассоциации Англии подал в отставку из-за конфликта на расовой почве| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Террористы в 2017 году готовили атаку на стадион "Барселоны"

Террористы в 2017 году готовили атаку на стадион "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов