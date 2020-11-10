Хавбек сборной Нидерландов Тонни де Вильена заразился коронавирусом

Хавбек "Краснодара" и сборной Нидерландов Тонни де Вильена сдал положительный тест на Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба команды.



Футболист покинул тренировочный лагерь сборной Нидерландой и не поможет команде в ближайших матчах. Отмечаемся, что у футболиста нет симптомов, он чувствует себя хорошо.



В составе "Краснодара" Де Вильена выступает за "Краснодар" с 2019 года. Хавбек защищает цвета сборной Нидерландов с 2016 года.

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