Хавбек сборной Нидерландов Тонни де Вильена заразился коронавирусом
Хавбек "Краснодара" и сборной Нидерландов Тонни де Вильена сдал положительный тест на Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Футболист покинул тренировочный лагерь сборной Нидерландой и не поможет команде в ближайших матчах. Отмечаемся, что у футболиста нет симптомов, он чувствует себя хорошо.
В составе "Краснодара" Де Вильена выступает за "Краснодар" с 2019 года. Хавбек защищает цвета сборной Нидерландов с 2016 года.
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