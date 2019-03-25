Хавбек сборной Норвегии: "Рамос - приятный защитник"

Полузащитник "Борнмута" и сборной Норвегии Джошуа Кинг выразил недоумение по поводу того, что испанского защитника Серхио Рамоса считают грязным футболистом.

"Рамос имеет репутацию грубого игрока, но мне он показался очень хорошим спортсменом. Я не помню, чтобы играл против такого приятного центрального защитника, как Серхио. Не смотрел все матчи с его участием, но в игре с нами все единоборства Рамоса были чистыми", - сказал Кинг.

Напомним, что Испания и Норвегия встречались в рамках первого тура квалификации Евро-2020. "Фурия Роха" выиграла со счётом 2:1, а Рамос стал автором победного гола.

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