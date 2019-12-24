Хавбек сборной Португалии рассказал, при каком условии Роналду перейдет в российский клуб
Полузащитник "Локомотива" и сборной Португалии Жоау Мариу заявил, что его соотечественник нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду теоретически может оказаться в России.
"Почему нет? Если посмотрите на его карьеру, то он всегда искал вызов. С "Манчестер Юнайтед" Криштиану выиграл все, но захотел сделать то же самое с "Реалом". И добился своего. Теперь "Ювентус". Кто знает, что будет в будущем. Если в России будет команда, которая будет ставить перед собой цель выиграть Лигу Чемпионов, то Роналду может и переехать сюда. Все возможно.
Если "Локомотив" захочет пригласить игрока уровня Роналду, клубу придется инвестировать в это большие деньги. Но зато он получит выдающегося футболиста. Лучшего в мире", — приводят слова Мариу российские СМИ.
Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года за 117 миллионов евро, став самым дорогим трансфером в истории итальянского клуба. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Впервые с 2013 года Роналду проиграл в финале турнира. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|2
|Ювентус
|17
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|3
|Лацио
|16
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|4
|Рома
|17
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|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11