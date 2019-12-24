Хавбек сборной Португалии рассказал, при каком условии Роналду перейдет в российский клуб

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Хавбек сборной Португалии рассказал, при каком условии Роналду перейдет в российский клуб
Полузащитник "Локомотива" и сборной Португалии Жоау Мариу заявил, что его соотечественник нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду теоретически может оказаться в России.

"Почему нет? Если посмотрите на его карьеру, то он всегда искал вызов. С "Манчестер Юнайтед" Криштиану выиграл все, но захотел сделать то же самое с "Реалом". И добился своего. Теперь "Ювентус". Кто знает, что будет в будущем. Если в России будет команда, которая будет ставить перед собой цель выиграть Лигу Чемпионов, то Роналду может и переехать сюда. Все возможно.

Если "Локомотив" захочет пригласить игрока уровня Роналду, клубу придется инвестировать в это большие деньги. Но зато он получит выдающегося футболиста. Лучшего в мире", — приводят слова Мариу российские СМИ.

Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года за 117 миллионов евро, став самым дорогим трансфером в истории итальянского клуба. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Впервые с 2013 года Роналду проиграл в финале турнира. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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крoш
крoш

Дмитриано Владимириано: "Дырялду перейдёт в российский клуб только при условии, что ему дадут зарплату не меньше Месси, и личного двухметрового негра охранника" )))

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Шнюк
Шнюк

Зачем он в Локомотиве нужен?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Газпром.30 миллионов.Легко.Дерзай

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