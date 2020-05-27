Хавбек сборной России U20 Сентюрин входит в сферу интересов ЦСКА

Московский ЦСКА интересуется полузащитником "Рязани" и сборной России U20 Михаилом Сентюриным. Об этом сообщает "Чемпионат".



Напомним, летом 2019 года футболистом интересовались "Уфа" и "Бенфика-Б".



"Я не в курсе интереса ко мне со стороны клубов РПЛ. Сам я понимаю, что сейчас навряд ли готов заиграть в клубе высшей лиги. Но этим вопросом занимаются люди, которым я доверяю. Я же хочу лишь одного - играть. Считаю, что логичным шагом с моей стороны был бы переход в клуб ФНЛ, где я смогу получать регулярную практику. В любом случае мне приятно слышать, что мной интересуются крупные клубы, но я стараюсь на этом не зацикливаться", - сказал Сентюрин.

В июне 19-летний хавбек станет свободным агентом.

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