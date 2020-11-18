Хавбек сборной Сербии заразился коронавирусом перед матчем с Россией

Теги данко лазовичсербияроссия

Хавбек сборной Сербии заразился коронавирусом перед матчем с Россией

Хавбек "Вероны" и сборной Сербии Данко Лазович сдал положительный тест на Covid-19. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По данным источника, 30-летний игрок проведет две недели на карантине. Его болезнь протекает бессимптомно.

Таким образом, хавбек пропустит матч сборной Сербии с командой России в Лиге наций, который состоится сегодня 18 ноября.

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