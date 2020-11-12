Хавбек сборной Сербии заразился коронавирусом за 6 дней до матча с Россией

Теги кристал пэласлука миливоевич

Хавбек сборной Сербии заразился коронавирусом за 6 дней до матча с Россией

Хавбек "Кристал Пэлас" и сборной Сербии Лука Миливоевич сдал положительный тест на коронавирус.

"Тест Луки оказался положительным. Он находится в расположении сборной. Он останется в самоизоляции в Сербии в соответствии с регламентом. Болезнь протекает без симптомов", - говорится в твиттере клуба.

Отметим, матч 6-го тура группового этапа Лиги наций Россия - Сербия состоится 18 ноября. Начало - в 22:40 мск.

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