Хавбек сборной Шотландии заразился коронавирусом

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Хавбек сборной Шотландии заразился коронавирусом

Фото твиттер УЕФА

Шотландская футбольная ассоциация сообщила о выявлении одного случая заболевания коронавирусом в национальной сборной.

Положительный тест на COVID-19 сдал полузащитник лондонского "Челси" Билли Гилмор.

Футболиста отправили на 10-дневный карантин, то есть у него ещё есть шансы сыграть на Евро-2020, если шотландцы дойдут до поздних стадий плей-офф.

Ранее Шотландия уступила Чехии (0:2) и сыграла вничью с Англией (0:0). Следующий соперник - Хорватия (22 июня).

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