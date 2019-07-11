Хавбек сборной Уругвая близок к переходу в "Спартак"

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Хавбек сборной Уругвая близок к переходу в "Спартак"
Уругвайский полузащитник "Сампдории" Гастон Рамирес в ближайшее время перейдет в "Спартак", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, российский клуб готов заплатить за футболиста 12 миллионов евро. "Сампдория" согласна продать хавбека, так как на него не рассчитывает новый главный тренер команды Эусебио Ди Франческо. Также на уругвайца претендует "Краснодар".

В минувшем сезоне 28-летний Рамирес провел за "Сампдорию" 29 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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