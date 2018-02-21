Хавбек "Селтика": "Не думаю, что в Питере у нас возникнут сложности"

Полузащитник шотландского "Селтика" Эбуэ Куасси поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против питерского "Зенита".

"Зенит" всегда опасен дома, где он редко проигрывает. У них - хороший стадион, атмосфера там одна из лучших в России. Мы знаем, как нужно играть, и я не думаю, что у нас возникнут сложности. Если мы сыграем, как умеем, то пройдем дальше.



Не думаю, что "Зенит" сыграет намного лучше, чем в Глазго. Скорее они будут играть примерно так же. Нам нужно биться, как мы делали это в первом поединке. Нужно прессинговать и не забывать об атаках, как это было на своем поле. Мы едем, чтобы не обороняться, а сыграем так же, как в прошлый четверг, и постараемся забить мяч", - цитирует 20-летнего хавбека Scotsman.

Напомним, Манчини уверен в проходе "Зенита" в 1/8 финала Лиги Европы. | soccernews.ru