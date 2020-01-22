Хавбек "Севильи" Окампос посвятил гол Сале, погибшему в авиакатастрофе

Хавбек "Севильи" Лукас Окампос отметился голом в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Леванте" (3:1) и посвятил забитый мяч своему покойному соотечественнику Эмилиано Сале.

После того, как Окампос забил, он вместе с Диегу Карлосом, который играл с Салой за "Нант", показали футболку со словами, адресованными погибшему футболисту.

Напомним, 21 января 2019 года погиб аргентинский футболист Эмилиано Сала.

28-летний нападающий летел на частном самолёте из Франции в Уэльс и разбился в районе пролива Ла-Манш.

Сала направлялся в расположение "Кардифф Сити", который купил его у "Нанта" за 17 миллионов евро. Кстати, клубы до сих пор не могут решить вопрос с выплатами за этот трансфер.

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