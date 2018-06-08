Хавбек "Севильи" перешел в мексиканский клуб

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Хавбек "Севильи" перешел в мексиканский клуб

"Тигрес" объявил о переходе аргентинского полузащитника "Севильи" Гвидо Писарро, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 8,7 миллионов евро. Футболист подписал с мексиканским клубом контракт до лета 2022 года. Ранее он уже играл за "Тигрес" в течение пяти лет.

28-летний Писарро выступал за "Севилью" с 2017 года, провел за клуб 40 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.

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