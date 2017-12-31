Хавбек "Шахтера" Бернард может перебраться в Китай

"Хэбэй Чайна Форчун" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Шахтера" Бернарду, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, китайский клуб рассматривает хавбека в качестве замену Эсекиэлю Лавесси, который может покинуть клуб.

Стоит отметить, что контракт Бернарда с "Шахтером" истекает через полгода, поэтому сумма трансфера будет небольшой.

В этом сезоне 25-летний Бернард провел за "Шахтер" 24 матча во всех турнирах и забил 9 голов.

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