Хавбек "Шахтера" Бернард может перебраться в Китай
"Хэбэй Чайна Форчун" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Шахтера" Бернарду, сообщает Globo Esporte.
По сведениям издания, китайский клуб рассматривает хавбека в качестве замену Эсекиэлю Лавесси, который может покинуть клуб.
Стоит отметить, что контракт Бернарда с "Шахтером" истекает через полгода, поэтому сумма трансфера будет небольшой.
В этом сезоне 25-летний Бернард провел за "Шахтер" 24 матча во всех турнирах и забил 9 голов.
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