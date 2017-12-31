Хавбек "Шахтера" Бернард может перебраться в Китай

Теги шахтер донецкбернардхэбэй чайна форчун

Хавбек "Шахтера" Бернард может перебраться в Китай

"Хэбэй Чайна Форчун" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Шахтера" Бернарду, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, китайский клуб рассматривает хавбека в качестве замену Эсекиэлю Лавесси, который может покинуть клуб.

Стоит отметить, что контракт Бернарда с "Шахтером" истекает через полгода, поэтому сумма трансфера будет небольшой.

В этом сезоне 25-летний Бернард провел за "Шахтер" 24 матча во всех турнирах и забил 9 голов.

Не пропустите: Марлос признан лучшим игроком "Шахтера" в 2017 году. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Непобедимые "красные": "Ливерпуль" гостит у "Бернли"

Непобедимые "красные": "Ливерпуль" гостит у "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 19 42
2 Динамо Киев 18 39
3 Ворскла 19 31
4 Заря Луганск 19 27
5 Верес Ровно 19 26
6 Олимпик Донецк 18 25
7 Мариуполь 18 23
8 Александрия 19 19
9 Звезда Кропивницкий 19 18
10 Черноморец Одесса 19 17
11 Карпаты Львов 18 15
12 Сталь Каменское 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов